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02 Nisan 2024 Salı 21:26:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 21:26:00

BAE, İsrail'den koruma güvencesi alana dek Gazze'ye denizden yardım koridoruna katılmayacak

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir uluslararası yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef almasının ardından, Tel Aviv'in bölgedeki yardım çalışanlarının korunacağına dair güvence verene kadar Gazze'ye denizden ulaştırılan yardım koridoruna katılımını askıya aldığı iddia edildi.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesine konuşan BAE hükümetine yakın kaynaklar, BAE yönetimi, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlenen ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya tepki gösterdi.

Kaynaklar, BAE'nin, insani yardım çalışanlarının güvenliğine ilişkin İsrail'den tam bir soruşturma ve güvence gelene kadar deniz koridoru yoluyla insani çabalarını duraklattığını söyledi.

BAE son dönemde Akdeniz üzerinden Gazze'ye taşınan insani yardım misyonunda önemli roller üstleniyor.

İsrail'in insani yardım konvoyuna saldırısına dünya genelinden ciddi tepkiler gelirken, BAE Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in WCK konvoyuna yönelik saldırısını kınamıştı.

- SALDIRIDA 7 ÇOĞU BATI UYRUKLU 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırıyı detaylıca incelemek ve benzeri olayların yaşanmasını azaltmak için "soruşturma" başlatacaklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının ailelerine başsağlığı dilemişti.

-YARDIM KURULUŞU KONVOYU, SALDIRI ÖNCESİNDE İSRAİL ORDUSUNU BİLGİLENDİRMİŞ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü, yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildi.

Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği olayın detaylarını görüştüğü paylaşılmıştı.

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Etiketler : BAE İSRAİL GAZZE YARDIM
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