BAE'den Erdoğan'ın ziyaretleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

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01 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00

BAE Devlet Başkanı Danışmanı: Erdoğan'ın ziyaretleri bölgenin yararına

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinin, "bölge yararına olumlu bir adım" olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ve BAE ziyaretlerinin, "bölge yararına olumlu bir adım" olduğunu belirtti.

Gargaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ve dün tamamladığı Suudi Arabistan ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BAE Devlet Başkanı Danışmanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ı ziyareti iletişim ve yakınlaşma yaklaşımının benimsenmesi bütün olarak bölgenin yararına olumlu bir adım." ifadelerini kullandı.

Bölgesel düzenin kriz halinde kalmasını kabul etmemek gerektiğini kaydeden Gargaş, "Güveni güçlendirmeli, köprüler inşa etmeli, sorunları çözmeli, ortak istikrar ve refah için birlikte çalışmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında 10 yıl aradan sonra ilk kez BAE'ye resmi ziyaret düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretini de dün tamamlamıştı.

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman
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