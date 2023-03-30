BAE Devlet Başkanı bin Zayid, kardeşini ikinci Başkan Yardımcısı olarak atadı
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, kardeşi ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı kendisinin ikinci yardımcılığı görevine getirirken, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı da Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atadı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid, bir dizi atama kararına imza attı.
BAE Yüksek Konseyi'nin onayı ile imzaladığı kararla kardeşi Şeyh Mansur bin Zayid'i kendisine ikinci yardımcı olarak atayan Devlet Başkanı bin Zayid, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed'i de Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atayan bir Emirlik Kararnamesi yayınladı.
Devlet Başkanı bin Zayid, ayrıca kardeşleri Şeyh Hezza bin Zayid Al Nahyan ve Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan'ı Abu Dabi Veliaht Prensi yardımcılığına atadı.
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