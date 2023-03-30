VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ali İhsan Yavuz: 4 parti kendi logosuyla, HÜDA PAR bizim listemizden seçime girecek
Biden, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü
BAE Devlet Başkanı bin Zayid, kardeşini ikinci Başkan Yardımcısı olarak atadı
ABD Hazine Bakanı Yellen, Dünya Bankası için sermaye artırımı istemediklerini bildirdi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürecek
İş dünyası elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı
30 Mart 2023 Perşembe 00:46:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 00:46:00

BAE Devlet Başkanı bin Zayid, kardeşini ikinci Başkan Yardımcısı olarak atadı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, kardeşi ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı kendisinin ikinci yardımcılığı görevine getirirken, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı da Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atadı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid, bir dizi atama kararına imza attı.

BAE Yüksek Konseyi'nin onayı ile imzaladığı kararla kardeşi Şeyh Mansur bin Zayid'i kendisine ikinci yardımcı olarak atayan Devlet Başkanı bin Zayid, oğlu Şeyh Halid bin Muhammed'i de Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi olarak atayan bir Emirlik Kararnamesi yayınladı.

Devlet Başkanı bin Zayid, ayrıca kardeşleri Şeyh Hezza bin Zayid Al Nahyan ve Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan'ı Abu Dabi Veliaht Prensi yardımcılığına atadı.

Etiketler : BEA devlet başkanı bin zayid

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX