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19 Şubat 2023 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 07:17:00

BAE, depremzedelere şu ana kadar 106 uçakla 3 bin ton yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 106 uçakla 3 bin 14 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderildi.

Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 3 bin 14 ton yardım malzemesi taşıyan 106 uçak kaldırdı.

Gıda, yardım malzemesi ve çadır taşıyan uçaklardan 65'i Suriye'ye, 41'i Türkiye'ye gitti.

Etiketler : bae depremzede deprem kahramanmaraş yardım

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