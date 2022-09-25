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25 Eylül 2022 Pazar 20:35:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 20:35:00

BAE Almanya'ya ayda 250 bin tona kadar dizel yakıt temin edecek

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC ile Alman Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG (Hoyer) şirketinin 2023 süresince aylık 250 bin tonluk dizel yakıt tedariki konusunda anlaştığı ifade edildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Körfez turu kapsamında ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmede, BAE ve Almanya arasında kapsamlı stratejik ortaklığı geliştirmek için iş birliği yolları, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı törende iki ülkenin ilgili yetkilileri ve şirketleri arasında enerji alanında bir dizi anlaşmaya imza atıldı.

BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Alman enerji şirketi Hoyer arasında 2023 yılında aylık 250 bin tona kadar dizel yakıt temin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

ADNOC ile Alman enerji şirketi RWM arasında imzalanan anlaşmaya göre de, BAE ulusal petrol şirketinin Alman şirkete sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik edeceği, ilk sevkiyatın 2022 sonunda yapılacağı aktarıldı.

Körfez turu çerçevesinde dün Suudi Arabistan'a giden Almanya Başbakanı Scholz, bugün de BAE'deki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Alman medyasında Scholz'un enerji alanında görüşmeler ve anlaşmalar yapmak üzere Körfez turuna çıktığı haberleri yer almıştı.

Etiketler : BAE Devlet Başkanı Zayid Al Nahyan
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