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07 Haziran 2022 Salı 08:41:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 08:41:00

B-21 Raider'da dikkat çeken detay! ABD'nin 600 milyon dolarlık gizli bombardıman uçağı

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ABD Hava Kuvvetleri'nin en son ürettiği gizli bombardıman uçağı olan B-21 Raider bombardıman uçağının göklerle buluşmasına daha birkaç yıl var. ABD Hava Kuvvetlerinin resmi açıklamaları ve basın bültenleri B-21 Raider bombardıman uçağının bazı özelliklerini anlamamız için bize ip uçları veriyor.

Northrop Grumman tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF ) için geliştirilmekte olan B-21 Raider, bir Amerikan ağır bombardıman uçağıdır. Uzun Menzilli Saldırı Bombardıman Uçağı (LRS-B) programının bir parçası olarak, USAF için gelişmiş çok uzun menzilli ağır yük taşıma kapasiteli konvansiyonel ve termonükleer silahlarla donatılabilen kıtalararası stratejik bir bombardıman uçağı olarak tasarlandı.

B-21 RAİDER'IN ÖZELLİKLERİ

ABD Hava Kuvvetleri ve üretici Northrop Grumman'a göre B-21 Raider'ın en büyük özelliği hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip, çift yetenekli bir delici vuruşlu hayalet bombardıman uçağı olması.

Hava Kuvvetleri, B-21 Raider'ın B-1 Lancer ve B-2 Spirit'in yerini almasını ve B-52 Stratofortress ile birlikte gelecekteki bombardıman filosunun belkemiğini oluşturmasını planlıyor. Yeni gizli bombardıman uçağı, mevcut ABD bombardıman filosunun elde edemediği düşman hava savunmalarının yük kapasitesini, operasyonel menzilini ve nüfuz edilebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Hava Kuvvetleri B-21 Raider bombardıman uçağının, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR), elektronik saldırı ve iletişim dahil olmak üzere geleneksel Uzun Menzilli Saldırı için tek başına kullanılabilecek.

B-21 Raider ayrıca hem insanlı hem de insansız görevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Konvansiyonel tarafta B-21 Raider, geniş bir mesafede doğrudan saldırı mühimmat karışımını taşıyabilecek ve konuşlandırabilecek.

B-21 Raider'in önemli özelliklerinden birisi de uçağın entegrasyon riskini azaltan ve gelecekteki modernizasyon programları için rekabeti mümkün kılan açık sistem şeklinde tasarlanmasıdır. B-21 Raider, gelecekte var olacak tehditler karşısında yeniden modernizasyonu daha kolay ve finansal olarak daha ucuz olacak şekilde yapılandırıldı.

ABD Hava Kuvvetlerine, B-21 Raider'ın 2020'lerin ortalarında faaliyete geçeceğini bildirdi. B-21 Raider, ilk olarak 2022'de gökyüzü ile buluşacaktı ama teknik aksamının geliştirilmesinde meydana gelen sorunlar nedeniyle bu tarih ertelendi.

Bununla birlikte Hava Kuvvetleri ve Northrop Grumman, B-21 Raider'ı bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Hava Kuvvetleri ve üretici tarafından paylaşılan görseller yeni bombardıman uçağının şu anda hizmette olan B-2 Spirit'e çok benzeyeceğini gösteriyor.

B-21 Raider bombardıman uçağı ABD Hava Kuvvetlerine tanesi 600 milyon dolara gelecek. Hava Kuvvetleri uçaktan en az 100 adet alacağını teyit etti.

Northrop Grumman, ABD ordusunun neden yeni bir bombardıman uçağına ihtiyaç duyduğuna ilişkin olarak şunları söyledi:

Şu anda ulusumuzun bombardıman kuvvetlerinin yalnızca yüzde 10'u gelişmiş düşman hava savunma sistemlerine nüfuz edebiliyor. Düşmanlarımız, onları kötü niyetli hareket etme veya erişimlerini genişletme konusunda özgür bırakan gelişmiş teknolojilere ve silah platformlarına yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam ederken yeni bir bombardıman uçağı; Potansiyel düşmanları caydırmak, müttefiklere güven vermek ve ulusumuzu güvende tutmak için kritik öneme sahiptir.

Etiketler : Northrop Grumman abd B-21 Raider
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