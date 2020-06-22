Azez'de terör saldırısı: 1 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in kırsalındaki kamplar bölgesinde, SMO aracına yerleştirilen bomba patladı.
Patlamada araç kullanılamaz hale gelirken 1 kişi yaralandı.
Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
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