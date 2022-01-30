"Türkiye güvenilir bir ortak"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın savaş istemediğini açıkladığını, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Donbas değil iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmeye hazır olduklarını söylediğini belirten analist Turan Rzayev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ordusunu ülkede günlerce, haftalarca, hatta aylarca tutacak ekonomik potansiyele sahip olmadığını vurguladı.

Kremlin'in ABD ve NATO karşısında zayıf görünmek istemediğini ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemeye çalıştığının açık olduğunu vurgulayan Rzayev, "Ancak Kremlin, mevcut gerilimleri doğrudan Ukrayna ile çözmek istiyor. Bu şu soruyu akla getiriyor, Ukrayna ve Rusya barışabilecek mi? Bu mümkün. Ama hepsinden öte Kiev, Kremlin ile uzlaşmakla ilgilenmeli. Rusya'yı endişelendiren tek şey, NATO sınırlarına bu kadar yaklaşması ve Ukrayna'nın NATO üyesi olmasıdır. Her şeyden önce Kiev, Moskova'ya NATO'ya katılmayacağına veya en azından NATO birliklerini ülkeye ve Rusya sınırına getirmeyeceğine söz vermeli. Ukrayna bu tavizi verirse, Rus tarafı doğu Ukrayna'daki ayrılıkçılar konusunda Kiev'e yanıt verebilir" dedi.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR ORTAK"

Ankara'nın arabuluculuğunun tarafları bir araya getirip getiremeyeceğini değerlendiren Rzayev, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iki ülke arasındaki ilişkilerin şu ya da bu şekilde normalleştirilmesini görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, toplantı için belirli bir mekan bile sunuyor. Bunlar Moskova, Soçi veya St. Petersburg. Ancak mevcut durumda Zelenskiy'in Lavrov'un bahsettiği şehirlerde görüşmesi pek mümkün değil, ancak tarafların Ankara, İstanbul ve hatta Bakü gibi başka bir şehirde buluşması mümkün. Zelenskiy'in Moskova ile müzakere masasına oturup oturmayacağı 3 Şubat'tan sonra belli olacak. Bu tarihte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'yı ziyaret edecek. Erdoğan, 21 Ocak'ta Ukrayna'yı ziyaret etme niyetini açıklamış olsa da sanırım Putin ondan bunu istedi. Putin şimdi Zelenskiy ile müzakere masasına oturmak için karşılıklı güven ortamı istiyor. Şüphesiz Türkiye, tarafları yeniden uzlaşı masasına getirecek güvenilir bir ortaktır. Ankara'nın hem Kiev hem de Moskova ile yakın ilişkileri var. Bu anlamda Türkiye'nin arabuluculuğu tarafların uzlaştırılmasında oldukça önemlidir" diye konuştu.

"KİEV-MOSKOVA UZLAŞMA MASASINA OTURABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in tutumunu Kiev'de Zelenskiy'in dikkatine sunacağını aktaran Rzayev, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin tarihi de dikkat çekicidir. Erdoğan, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünde Kiev'i ziyaret ediyor. Türk tarafının Ukrayna'dan kendisine güvenmesini ve Rusya ile müzakere etmesini isteyeceğini düşünüyorum. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ziyaret davetini kabul etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in programı ve epidemiyolojik durumunun izin verir vermez Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaretin kesin tarihi muhtemelen Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin ardından belirlenecek. Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşmede Ukrayna tarafının tutumunu ve isteklerini aktarması mümkün. Hem Zelenskiy-Erdoğan hem de Erdoğan-Putin görüşmeleri başarılı olursa, Kiev ve Moskova Ankara'nın arabuluculuğunda uzlaşma masasına oturabilir diye düşünüyorum."