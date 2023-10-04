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04 Ekim 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 14:30:00

Azerbaycan'ın Türkiye şartı kabul edilmemişti: Görüşmeye katılmama kararı alındı

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı

Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı

Azerbaycan, Türkiye'nin katılımı reddedildiği için Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'nın Granada şehrindeki toplantıya katılmayı reddetti.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan'ın oluşturması bekleniyordu.

İSPANYA'DAKİ TOPLANTI HAKKINDA

İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Aliyev ve Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

Diğer yandan, ilki 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da, ikincisi 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen AST toplantısını, AB dönem başkanlığı içinde yapmak isteyen İspanya, tarih olarak, 6 Ekim'de Granada'da yapacağı AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'ndan bir gün öncesini seçti.

50 ülkenin devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılması öngörülen AST'de kısa bir açılış konuşmasının ardından, "dijitalleşme, enerji-ekolojik geçiş ve çok taraflılık-Avrupa'nın siyasi geleceği" başlıklarında üç yuvarlak masa toplantısı olacağı ve liderler arasında çok sayıda ikili görüşmenin yapılacağı kaydedildi.

Etiketler : Azerbaycan AB görüşmesi Ermenistan krizi Türkiye katılımı
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