Azerbaycan'ın şehit sayısı 80'e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından haber ajansı APA'ya şehit olan asker hakkında bilgi verildi:

"Ermeni silahlı kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunu engellerken ağır yaralanan Azerbaycan Ordusu'nda görevli Asteğmen Gurbanov Yusif Asif oğlu, 17 Eylül'de Savunma Bakanlığı Genel Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şehit olan askerimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayıs 80'e yükselmiş oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş, daha sonra bu sayının 79'a çıktığını belirtmişti.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.