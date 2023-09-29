VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar'dan Başkan Erdoğan'a TEKNOFEST teşekkürü
Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen ABD'li oyuncudan Türklere alçak iftira
Süper Kupa'yı kazanan Şampiyon Fenerbahçe, yurda döndü
AK Partili Kabaktepe'den İGDAŞ'ın arsa satış ilanına sert tepki: "Neyi ödeyemedi de satışa çıkarılıy...
New York'ta OHAL ilan edildi
29 Eylül 2023 Cuma 20:53:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 20:53:00

Azerbaycan'ın daveti üzerine Birleşmiş Milletler heyeti Karabağ'a gidecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "BM heyeti için davet Azerbaycan tarafından mı geldi? 30 yıldır bölgeye erişiminiz olmadığını söylüyorsunuz, bunun temel nedeni nedir? Ayrıca Azerbaycan hükümetinin Ermenilere 'ikamet ettikleri bölgelerden ayrılmama ve çok etnikli Azerbaycan'ın bir parçası olmaları' yönündeki çağrısı hakkında bilginiz var mı? BM'nin bölgede kötü muamele yapıldığına dair kaydı ya da tespiti bulunuyor mu?" sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini bildiren Dujarric, heyetin sahada durum tespiti yapacağını söyledi.

Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM'nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti.

"BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek" bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise "Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : KARABAĞ AZERBAYCAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX