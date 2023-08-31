Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni asıllı saldırı düzenledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Açıklamada, Lübnan'da eylem düzenleyen Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişinin, Beyrut Büyükelçiliği idari binasının etrafındaki çitleri kırdığını, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri elçiliğin idari binasına fırlattığı bildirildi.

Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı."

Açıklamada, Beyrut Büyükelçiliğinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.