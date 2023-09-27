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27 Eylül 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 12:30:00

Azerbaycan'ın başarılı operasyonunun ardından Karabağ'da son iki gün içinde ateşkes ihlali yaşanmadı

Kaynak: AA

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Türk-Rus Ortak Merkezi, Azerbaycan'ın başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunun ardından Ermeni grupların silah bırakmaya başladığı Karabağ'da, son iki günde ateşkes ihlali yaşanmadığını tespit etti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi çalışmalarını sürdürüyor.

30 Ocak 2021'den itibaren çalışmaya başlayan Merkezin faaliyetleri, Türk ve Rus heyetleri tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklara ilişkin yönetmeliğe uygun devam ediyor.

Bölgede barış ve huzurun tesisi için görev yapan Merkez, İHA'lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri belirliyor, her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ediyor.

Bu kapsamda, Karabağ İktisadi Bölgesinde 24 saat esasına göre ateşkese uyulup uyulmadığını kontrol eden Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığınca, 25-26 Eylül tarihlerinde ateşkes ihlalinin kaydedilmediği açıklandı.

ANTİTERÖR OPERASYONU SONRASINDAKİ İLK GÖRÜŞME 21 EYLÜL'DE YEVLAH ŞEHRİNDE YAPILMIŞTI

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmış, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmış, sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere davet etmişti. İlki 21 Eylül'de Yevlah şehrinde yapılan entegrasyon görüşmeleri devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı "Tek Vatan Harekatı" ile Ermenistan'ın işgali altındaki 5 kent merkezinin kurtarılmasının ardından Ermenistan, 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Bildiride, tarafların ateşkese uyması, denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Türk-Rus Ortak Merkezine ilişkin mutabakat zaptı, Türk ve Rus savunma bakanları tarafından imzalanmış, Merkez, 30 Ocak 2021'de düzenlenen törenle faaliyetlerine başlamıştı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan karabağ operasyon
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