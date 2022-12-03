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03 Aralık 2022 Cumartesi 19:15:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 19:15:00

Azerbaycan'dan yasa dışı geçişler nedeniyle İran'a nota

Kaynak: AA

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Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlerin araştırılması için İran'a nota verdi.

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlerin araştırılması için İran'a nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'a yabancılar tarafından yapılacak ziyaretlerin ülkenin yasaları kapsamında belirlenen kurallara, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hacızade, Ermeni nüfusun yaşadığı ve Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı bölgeye 14 İran vatandaşının kanunla belirlenen sınır geçiş noktalarının dışında bir noktadan girdiği yönündeki haberlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İran vatandaşlarının yasa dışı olarak topraklarımıza geçişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi amacıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliğine ilgili nota gönderilmiştir. Karşı tarafın yanıtı beklenmektedir."

Etiketler : Azerbaycan Ermeni nüfusu Ayhan Hacızade
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