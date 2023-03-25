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Azerbaycan'dan operasyon: Ermenistan'ın barış istemediği görüldü
25 Mart 2023 Cumartesi 21:17:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 21:17:00

Azerbaycan'dan operasyon: Ermenistan'ın barış istemediği görüldü

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan ordusu, Karabağ'da Rus geçici kuvvetlerin bulunduğu bölgelerdeki yasa dışı faaliyetleri durdurmak amacıyla lokal bir operasyon başlattı.

Karabağ'dan çıkmayan Ermeni silahlı grupların provokasyonları sürüyor.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirmek için alternatif yol çalışmaları yapıldığını tespit etti ve bölgede operasyon başlattı.

Başlatılan operasyon sonucu Fuzuli ilçesi Yukarı Veyselli köyü istikametinde tarım işleri adı altında yapılan hendek kazma çalışmaları durduruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Laçın Koridoru'nun kuzeyinde bulunan toprak yolları askeri sevkiyat için genişletme çalışmaları için de önlemler alındığı duyuruldu.

"ERMENİSTAN'IN BARIŞ İSTEMEDİĞİ GÖRÜLDÜ"

Azerbaycan ordusunun, bölgede durumun tırmanmasını önlemek için söz konusu adımları attığı kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ''Ermenistan tarafının söz konusu adımları, bölgede barış ve istikrarın temin edilmesini istemediğini bir kez daha göstermiştir'' denildi.

Azerbaycan Ermenistan arasında Laçın yolu üzerinde bir sınır geçiş ve kontrol noktasının kurulmasının zaruriyeti vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu girişimlerin 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü mutabakatın ağır ihlali olduğu, Rus geçici kuvvetlerin görevlerini yerine getirmediği belirtildi.

Etiketler : Karabağ Bakanlık Azerbaycan ermenistan

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