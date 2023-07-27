VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'ten itiraf: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ülkenin durumunu kötüleştirdi
Bakanı Uraloğlu: Yerel seçimlerde Van'ın haritadaki rengini turuncu yapacağız
İmzalar atıldı! KAAN, kardeş ülkeyle birlikte geliştirilecek
İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, futbolu bıraktığını açıkladı
Aşırı sağcı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Gazze'de protesto edildi
Temmuz ayı, "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçecek
27 Temmuz 2023 Perşembe 13:48:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 13:48:00

Azerbaycan'dan net mesaj: Ermenistan Laçın yolu konusunda siyasi manipülasyon yapıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 'Ermenistan, Laçın yolu hususunda siyasi manipülasyon yapıyor.' diye konuştu. Sadece Laçın yolunu kullanmakta ısrarcı olmanın ve Ağdam yolundan imtina etmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıyev, 'Uluslararası toplum, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması ve Karabağ'ın Ermeni nüfusunun Azerbaycan'a entegrasyonu konusuyla ilgili açık mesaj vermelidir. Başka yol yoktur. Oyun bitti.' ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa Laçın-Hankendi yolunu kullanarak "insani yardım" adıyla sevkiyat yapma girişimini "siyasi manipülasyon" ve "spekülasyon" olarak değerlendirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından, Erivan yönetiminin Karabağ'daki Ermeni nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak gerekçesiyle tırlarla sevkiyat gerçekleştirme girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son vermesi ve askeri güçlerini Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden geri çekmesi gerektiğini belirten Hacıyev, Erivan yönetiminin Karabağ'daki yasa dışı kukla rejimi finanse etmeyi durdurması gerektiğini kaydetti.

Hacıyev, Ermenistan'ın Laçın yolu hususunda "siyasi manipülasyon" ve "spekülasyon" yaptığını belirterek Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'de yaptığı son görüşmede büyük sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Sadece Laçın yolunu kullanmakta ısrarcı olmanın ve Ağdam yolundan imtina etmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Uluslararası toplum, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması ve Karabağ'ın Ermeni nüfusunun Azerbaycan'a entegrasyonu konusuyla ilgili açık mesaj vermelidir. Başka yol yoktur. Oyun bitti." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bakü ile konuşulmadan Azerbaycan topraklarına "insani yardım" adıyla sevkiyat yapılmasının ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik eylem ve provokasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının Moskova'da yaptığı görüşme sonrasında Ermenistan'ın böyle bir adım atmasının Erivan yönetiminin süreçte samimi olmadığını ve durumu tırmandırarak uluslararası toplumu yanıltmak istediğini gösterdiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası yükümlülüklere bağlı kaldıklarını fakat Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetleri meşrulaştırma girişimlerini kararlılıkla engelleyeceklerini ifade etti.

Etiketler : Hikmet Hacıyev Azerbaycan Ayhan Hacızade
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX