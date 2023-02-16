Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedeler için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformunun kampanyasında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yüklendiği 25 konteynerden oluşan treni Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Rövşen Rüstemov, milletvekilleri ve vatandaşlar uğurladı.

Büyükelçi Bağcı, konuşmasında bugünün acıları dindirme, yükleri hafifletme ve yaraları sarma vakti olduğunu söyledi.

Acılarının çok büyük fakat azim ve kardeşliklerinin daha büyük olduğunu vurgulayan Bağcı, depremlerden etkilenen vatandaşların yardımına koşan kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Bağcı, Türkiye'ye yardımda bulunan tüm Azerbaycanlı kurum ve STK'lere de şükranlarını sunarak şunları kaydetti:

"Bu tren, depremde evleri yıkılan, enkaz altında kalan, sığınacak bir yeri olmayan, 'Kışın ayazı ve soğuğunda kar altında aç, susuz ve açıkta kalan kardeşlerim üşürken ben sıcakta oturamam.' diyerek altındaki döşeği, üstündeki yorganı, sırtındaki paltoyu, ayağındaki ayakkabıyı gönderen 10 milyonluk Azerbaycan'ın sımsıcak yüreğini yansıtmaktadır. Bu tren, Azerbaycan'dan Türkiye'ye kurulan bir gönül köprüsüdür."

Türkiye'nin bu büyük acıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kenetlenerek aşacağını vurgulayan Bağcı, "Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmuştur. Türk milleti, kardeşi Azerbaycan'ın kara gün dostluğunu ve kederli zamandaki dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Rüstemov da trenin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile 800 kilometreyi 3 günde kat ederek Türkiye'ye ulaşacağını bildirdi.