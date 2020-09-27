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27 Eylül 2020 Pazar 23:15:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 23:15:00

Azerbaycan'dan flaş karar... Karşı saldırı kararı alındı

Kaynak: DHA

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Azerbaycan ile işgalci Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan cephe hattında sabah saatlerinde Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre, çatışma hattında son dakika gelişmesi yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

ERMENİ BİRLİKLERİNE AİT 12 OSA UÇAKSAVAR FÜZE İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdi. Personelimiz ve tank birimlerimiz, füze ve topçu birlikleri, cephe uçakları ve insansız hava araçlarının desteğiyle, cephede ve savunma derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni kuvveti, askeri tesis ve askeri teçhizatı tespit edip imha etmektedir. Sahadan edinilen bilgilere göre, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemi farklı yönlerde imha edildi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopteri Tatar yönünde düşürüldü, mürettebat yaşıyor. Birliklerimizin hızlı karşı saldırısı devam ediyor."

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