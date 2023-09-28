VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Herkes merak ediyordu... TFF'den play-off açıklaması!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
Günlerdir alarm veriliyordu! İstanbul sağanağa teslim
Stoltenberg'den net mesaj: "Ukranya'ya destek devam edecek"
Rusya'dan savunma hamlesi
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
28 Eylül 2023 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 14:30:00

Azerbaycan'dan Ermenistan'a cevap geldi: Sivil nüfusa yönelik doğrudan bir tehdit yoktur

Kaynak: IHA

ABONE OL

Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'nı kazanan Azerbaycan'dan alınan tedbirler konusuyla ilgili açıklama geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının kendileri ile ilgili olmadığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınmasının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın bölgedeki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istemediği ve Ermenilerin "etnik temizlemeye" maruz kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonunda Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerinin oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırdığı belirtilerek, Ermenistan'ın iddia ettiğinin aksine Azerbaycan'ın hiçbir zaman sivil Ermeni halkını hedef almadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

"AZERBAYCAN, ERMENİ HALKIN EŞİT HAKLARA SAHİP VATANDAŞLAR OLARAK YENİDEN ENTEGRASYONUNA KARARLI"

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin daha iyi şartlarla yaşamaları için gerekli koşulların sağlanmasına hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "Azerbaycan, Ermeni sakinlerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden entegrasyonuna kararlı. Azerbaycan Anayasası ve kanunlarının yanı sıra kabul ettiğimiz yükümlülükler bu hedefe ulaşmak için sağlam bir temel oluşturmakta. Azerbaycan topraklarında kurulan ayrılıkçı rejimin gözleri önünde parçalanıp yok olmasının Ermenistan için ne kadar acı verici olduğunu anlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barış ve güven inşa etmeye odaklanması daha iyi olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : azerbaycan ermanistan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX