Azerbaycan'dan açıklama: "Hiçbir sivili ve sivil yapıyı hedef alınmıyor"

Azerbaycan'dan açıklama: "Hiçbir sivili ve sivil yapıyı hedef alınmıyor"

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da yasadışı bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonu kapsamında belirlenen hedefleri vurmaya devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da sivilleri hedef aldığıyla ilgili Ermenistan'ın iddialarını yalanladı.

Azerbaycan ordusu tarafından sivillerin ve sivil yapıların hedef alındığına ilişkin Ermeni sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerin tamamen yanlış ve dezenformasyon niteliğinde olduğunu vurgulayan Bakanlık, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef almadığı ve sadece meşru askeri hedefleri etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Bakanlık, kanıt niteliğindeki görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.