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26 Haziran 2023 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 13:30:00

Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun 105. kuruluş yılı dolayısıyla askeri yürüyüşler yapıldı.

Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, yürüyenlere çeşitli marşlarla eşlik etti.

Mehter marşlarının da seslendirildiği yürüyüşe ilgi gösteren Bakülüler askerleri selamladı.

Bakü'nün yanı sıra Berde ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da hükümet, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla oluşturulmaya başlayan ordu, Osmanlı Devletinin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmıştı.

Etiketler : azerbaycan bakü silahlı kuvvetler
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