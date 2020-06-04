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04 Haziran 2020 Perşembe 14:23:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 14:23:00

Azerbaycan'da hafta sonu sert karantina rejimi uygulanacak

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Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkede Bakü ve bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak, tüm iş yeri ve mağazalar kapalı olacak.

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sert karantina rejimi uygulanması yönünde karar alındı.

Bakanlar Kurulunun kararı gereği, Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 6 Haziran'dan 8 Haziran saat 06.00'ya kadar bazı istisnalar dışında halk sokağa çıkamayacak, tüm iş yeri ve mağazalar kapalı olacak, toplu taşıma yapılmayacak, özel araçlarla trafiğe çıkılamayacak.

Karara göre belirtilen tarihte sadece hastaneler, elektrik, su ve iletişim gibi alanlarda hizmet veren kuruluşlar faaliyet gösterecek. Aynı tarihlerde taşımacılık ile petrol ve doğal gaz üretimi de devam edecek.

Başbakan Ali Asadov, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vatandaşların büyük bir kısmının belirlenen kurallara ve tavsiyeleri uymadığı için vaka sayısında artış yaşandığını, bu nedenle hafta sonu yeniden sert karantina rejimi uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 24 Mart'ta karantina rejimi uygulanmaya başlamış, 27 Nisan'dan itibaren kısıtlamalar aşamalı şekilde gevşetilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Düne kadar toplam 76 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 6 bin 260 olarak açıklanmıştı.

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