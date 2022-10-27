Azerbaycan'da, Fransa'da görüşülecek, ülkeye yaptırım öngören karara karşı imza kampanyası başlatıldı

Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde yaşayan bir grup vatandaş, 15 Kasım'da Fransız Senatosu'nda görüşülmesi planlanan, Azerbaycan'a yaptırımlar uygulanmasını öngören karara karşı harekete geçti.

Vatandaşlar, Fransa'nın mesopinions.com sitesine imzaya açık dilekçe yerleştirerek Fransa Senatosu ve Fransız halkına müracaat etti.

Müracaatta, senatoda görüşülecek kararın Fransa ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Azerbaycan petrol ve doğal gazına ambargo uygulama çağrısı içerdiği, kararın tek taraflı olduğu, sadece Ermenistan'ın çıkarlarını savunduğu kaydedildi.

Karar taslağında Azerbaycan'ın kitle imha silahları kullanmakla suçlandığının belirtildiği müracaatta, tam aksine Ermenistan'ın bu silahları kullandığı belirtilerek 2. Karabağ Savaşı'nda Gence ve Berde gibi iller başta olmakla Azerbaycan şehirlerinin Ermeni güçlerce bombalandığı, 93 sivilin katledildiği hatırlatıldı.

Fransa Senatosu'nda görüşülecek karar taslağında Ermeni nüfusun geri dönüş haklarını sağlamasıyla ilgili maddenin de bulunduğu müracaatta, Ermenistan'ın işgali sonucu 1 milyondan fazla Azerbaycanlının yıllarca ata yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kaldıkları hatırlatıldı.

Kararda "Ermeni kültürel ve dini mirasının" korunmasıyla ilgili maddenin de bulunduğu belirtilen müracaatta, işgal döneminde 63 caminin Ermenilerce yıkıldığı, sadece Şuşa'da 215 tarihi ve kültürel eser hasar gördüğü, Fransa Senatosunun ise buna sessiz kaldığı ifade edildi.

Fransa Senatosu'nda görüşülecek karar taslağının tarafları barışı sağlamak için karşılıklı uzlaşmaya teşvik etmek yerine Fransa hükümetine Ermenistan'ın modern silahlarla donatma çağrısında bulunulduğu belirtilen müracaat metninde şu ifadeler yer aldı:

"Senato üyeleri ve Fransa halkı, Avrupa Birliği ülkelerine gaz ve petrol ithalatına ambargo uygulanması durumunda Azerbaycanlılar için yeni zorluklara ve mahrumiyetlere yol açacağını da dikkate almalıdır. 2021 yılında devlet bütçemizin gelirinin neredeyse yarısı enerji kaynaklarının ihracatından sağlandı, mültecilerin ihtiyaçları, eğitim masrafları ve sosyal konut projelerinin finansmanı bu fonlarla karşılandı. 30 yıl önce tüm mallarını ve konutlarını kaybeden fakir öğrencileri veya yaşlıları gerçekten cezalandırmak mı istiyorsunuz?

Ancak bu durumda bu ağır ceza sadece Azerbaycanlıları değil, milyonlarca Avrupalıyı da etkileyecektir. İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan şimdiden ekonomilerini Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının ithalatına yöneltti. Senato üyelerinin önerdiği ambargo, bu ülkelerde enflasyonun yükselişine neden olacak.

Fransa, tek taraflı tutum yerine dengeli bir pozisyon belirlemeli, sadece bir tarafın değil, diğer tarafında acılarını ve isteklerini dikkate almalıdır. Sadece bu durumda Fransa iki ulus arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunabilir. "

Azerbaycanlıların başlattığı kampanyaya https://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-nom-peuple-azerbaidjanais-senat-peuple/189012 bağlantısına girilerek imza verilebiliyor.