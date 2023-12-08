VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Blinken ile görüşecek
İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı
Gündem oldu... Yunan Bakan Erdoğan'ı görünce eğilerek selamladı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı
7 şüpheli FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandı
Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisi 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardı"
08 Aralık 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 16:33:00

Azerbaycan'da erken seçim! Karabağ'daki seçmenler oy kullanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan'da erkene alınan cumhurbaşkanı seçiminde Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

Azerbaycan'da kararnameyle bir yıl erkene alınan cumhurbaşkanı seçiminde Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

AA'da yer verilen habere göre, Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken seçimde işgalden kurtarılan bölgelerde de sandık ve oy kullanma kabinlerinin kurulacağını belirtti.

Penahov, "Askeri birlikleri de hesaba katarsak kurtarılan bölgelerde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 20 bin olacak. Bu vatandaşlar, bu bölgede ilk kez oy kullanarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi takvimini onaylayan Merkezi Seçim Komisyonu, vatandaşların oy kullanma hakkını ihlal eden eylemleri ve şikayetleri araştıracak uzman grubu da oluşturdu.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Aralık'ta imzaladığı kararnameyle seçimin yaklaşık bir yıl öne çekilerek 7 Şubat 2024'e alınması talimatını vermişti.

Etiketler : Azerbaycan seçim Karabağ oy kullanacaklar Doğu Zengezur etiketi
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Sanat dünyası da dolandırıldı

Sanat dünyası da dolandırıldı
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX