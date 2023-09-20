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20 Eylül 2023 Çarşamba 07:44:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 07:44:00

Azerbaycan'a alçak iftira! Karabağ'daki antiterör harekatı Fransa'yı rahatsız etti

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Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu başlatmasından rahatsız olan Fransa kara propagandaya soyundu. Fransız hükümetin yayınladığı bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasına da yer verildi.

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonlarının ardından Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Harekattan rahatsız olan Fransa kara propagandaya soyundu. Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasını atan Fransa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hedeflerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, askeri tehditlerin bertaraf edilmesi ve sivillerin güvenliği olduğunu ifade etti.

FRANSA'DAN AZERBAYCAN'A ALÇAK İFTİRA

Fransa, Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan'ı kınayıp skandal bir bildiri yayınlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Fransız hükümetin yayınladığı bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iftirasına da yer verildi. Söz konusu skandal bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Fransa, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere ağır silahlar kullanarak askeri operasyon başlatmasını en güçlü şekilde kınıyor. Aylardır süren yasadışı ablukadan halihazırda etkilenen binlerce sivili tehdit eden ve uluslararası toplumun müzakere yoluyla bir çözüme ulaşma çabalarına aykırı olan bu tür tek taraflı eylemi hiçbir bahane haklı gösteremez."

AZERBAYCAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı:

"Fransa'nın bu tutumu, bugün karşı karşıya olduğu sömürge bölgelerindeki mevcut durumdan ders almadığını ve bu konuda daha önceki politikalarını sürdürmeye devam ettiğini göstermektedir.

Fransız yetkililer, Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur"

Etiketler : Ermenistan fransa karabağ azerbaycan terör fransız iftira Fransa
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