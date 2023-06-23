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Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak
23 Haziran 2023 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 17:04:00

Azerbaycan yeni İHA'lar ve uzun menzilli füzeler alacak

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni insansız hava araçları (İHA) ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni kurulan komando tugayını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Komandolar önünde konuşma yapan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında birkaç komando tugayı oluşturduklarını, bu sayının artacağını belirtti.

Aliyev, ordunun güçlendirilmesi için ilave adımlar attıklarını söyleyerek, "Buna çok ihtiyaç var. Çünkü dünyadaki jeopolitik durum gerginleşiyor, bölgemizde yeni tehditler oluşuyor, Ermenistan'da intikamcı güçler seslerini yükseltiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ordumuzun daha da güçlendirilmesi bir numaralı görevimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Ordunun güçlenmesi için bir dizi adımlar attıklarını aktaran Aliyev, "2. Karabağ Savaşı sonrasında silah alım sürecimiz devam ediyor. Yeni insansız hava araçları ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzalandı." diye konuştu.

Aliyev, yürüttükleri başarılı ekonomi politikasının yeni silah ve teçhizat alımı ile yeni birliklerin oluşturulması hususunda kendilerine olanak sağladığına işaret ederek, "Bütçeyi artırdık ve bu rakam iki öncelikli konuya aktarılacaktır. Bunlardan birincisi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden kurulması; ikincisi askeri potansiyelimizin güçlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'la yürütülen barış müzakerelerine de değinen Aliyev, "Müzakerelerin sonuçlanması hem bizim için hem de daha çok Ermenistan için gereklidir. Barış anlaşması, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde imzalanmalıdır. Anlaşmada savaş sonrası oluşan realite de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da doğaldır. Çünkü biz kan dökerek, şehitler vererek zafer kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Ermenistan yöneticilerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıkları yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adımdır fakat bu sözler kağıda dökülmeli, Ermenistan buna imza atmalıdır. Sadece bu durumda Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış tesis edilebilir. Aksi halde barış olmaz. Şartlarımızdan biri de Zengezur Koridoru'nun açılmasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasının ardından tugay komutanına, komutanlığın sancağını teslim etti.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev iha füze komando
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