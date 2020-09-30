Azerbaycan vura vura ilerliyor! Ermenistan'a ağır darbe!

Azerbaycan ordusunun isabetli bir saldırısı sonucunda, yüksek rütbeli Ermeni subayların toplandığı bir sığınak imha edildi.

Azerbaycan Basın Ajansı'nın (APA) bildirdiğine göre , askeri kaynaklar, saldırının Harop kamikaze İHA tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sığınakta bir general, birkaç albay ve diğer üst düzey Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Askeri kaynaktan yapılan açıklamada, "Darbenin şiddeti, sığınaktan kimsenin kaçamadığını gösteriyor," ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Ermenistan, Azerbaycan'a yaptığı alçakça bir saldırı ile ateşkesi resmen bozmuş, bunun üzerine kardeş Azerbaycan sivil halkı korumak için karşı saldırı başlatmıştı.

Azerbaycan, uzun senelerdir Ermenistan'ın işgali altında olan köyleri, Ermenilerden geri almıştı. Ermenistan, Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe yiyor.

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