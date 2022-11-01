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01 Kasım 2022 Salı 08:55:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 08:55:00

Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma ve sorunları çözme konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma, sorunları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının tanınması temelinde çözme konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesine paralel olarak dışişleri bakanları Sergey Lavrov, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan da üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

Kremlinin internet sayfasında yayımlanan bildiride, üç liderin 2020 ve 2021'de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, "tarafların, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği" kaydedildi.

Rus barış gücünün, bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının önemi vurgulanan bildiride, "Güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınma, sorunları Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.

"Bölgede sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik aktif hazırlığın önemi" vurgulanan bildiride, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin arayışına devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Rusya'nın yardımıyla iki ülkenin dini liderleri, uzmanlar ve halk temsilcileri arasında olumlu bir atmosfer yaratma ve halklar arasında güvenin güçlendirilmesi amacıyla üç ülkenin parlamentoları arasında temasların başlatılmasının önemine dikkat çekilen bildiride, Aliyev ve Paşinyan'ın, Rusya'nın Güney Kafkasya'da istikrar ve refahın sağlanmasına, ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmaya hazır olmasından memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Putin'den Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmede her konuda anlaşma sağlanamadığını fakat temel konularda anlaşmayı başardıklarını ve ortak bildiriyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan'la yaptığı üçlü görüşmenin sonunda açıklamalarda bulundu.

Aliyev ve Paşinyan'la yaptıkları üçlü görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü belirten Putin, genel kanaatlerine göre çok faydalı bir görüşme yapıldığını kaydetti.

Putin, üçlü görüşmede bazı temel konularda gelecekteki olası anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer yaratıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ortak bildiri kabul ettik. Açıkça söylemeliyim ki her konuda anlaşma sağlanamadı. Daha önce uzmanlar düzeyinde çalışılan bazı konular metinden çıkarıldı. Bununla birlikte, toplantının yararlı olduğu ve durumu bir bütün olarak çözüme kavuşturmak yönünde daha ileri adımlar için koşullar yarattığı yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum. Üstelik 'bütün olarak' derken hem yakın geçmişin olaylarını hem de iki yıl önceki olayları kastediyorum. Her halükarda temel konularda anlaşmayı başardık. Bugünkü müzakerelerimiz ülkelerimizin geleceği konusunda mutabakat sağlayabileceğimizi ortaya koydu. 'Ülkelerimiz' derken Rusya'yı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü bu bölgede yaşayan tüm halklar ilişkilerin normalleşmesinden yanadır. Rusya, nihai ve kapsamlı çözüme ulaşılması için her şeyi yapacaktır."

Aliyev ve Paşinyan'a Soçi'ye geldikleri için teşekkür eden Putin, diyaloğu sürdüreceklerini ve uzun süredir devam eden çatışmaya son vermek için gerekli olan çözümleri aramaya devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler : Vladimir Putin İlham Aliyev Nikol Paşinyan
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