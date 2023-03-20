Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek

Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayramov, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'taki depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşan Bayramov, depremin hemen ardından Türkiye'ye arama kurtarma, sağlık personeli ve gönüllülerden oluşan 940 kişilik ekip gönderdiklerini bildirdi.

Bayramov, Türkiye'ye 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdıklarını ve ilgili kuruluşların hesabına 45 milyon dolar yatırdıklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın bundan sonra da kardeş Türkiye'nin yanında olacağını, deprem sonrasındaki yeniden imar çalışmalarına maddi ve teknik desteğini sürdüreceğini belirten Bayramov, "Azerbaycan, bölgede 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edecektir." bilgisini paylaştı.