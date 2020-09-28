Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti
Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm dış uçuşları iptal etti.
Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
- Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti
- 82 gündür halk sokakta! Bulgaristan'daki siyasi kriz devam ediyor
- Katar Savunma Bakanı: Trump, tutumundan geri adım attı
- Fransa halkı Macron'a güvenmiyor!
- Aliyev imzaladı: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
- Sudan Başbakanı Hamduk'tan çağrı: Sözlerinizi tutun