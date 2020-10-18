18 Ekim 2020 Pazar 12:41:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 12:42:00
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Kaynak: AA
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail bölgesinde işgalci Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail bölgesinde işgalci Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.
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