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13 Eylül 2022 Salı 20:14:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 20:20:00

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 50 asker şehit düştü

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin saldırısı ve devamında yaşanan çatışmalarda Azerbaycan Ordusu'ndan 42, Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı'ndan 8 asker olmak üzere toplam 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

"ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere, Ermenistan ordusunca top ateşi açıldığını duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ateşkese rağmen saat 16.55'te Karakilise ilinin Vağudi köyündeki Ermeni mevzilerinden Laçın ilinin Ahmetli köyündeki Azerbaycan mevzilerine top ateşi açıldı. Azerbaycan birlikleri de misillemede bulundu." denilmişti.

Açıklamada, "09.00'dan itibaren ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan, sınır boyunca top ve diğer ağır silahları kullanarak ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Etiketler : azerbaycan bakanlık şehit haberi
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