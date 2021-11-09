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09 Kasım 2021 Salı 11:50:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 11:50:00

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Ordumuzu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 2. Karabağ Savaşı'nda yüksek düzeyde profesyonellik sergileyen Azerbaycan ordusundan çok sayıda askerin Türkiye'de eğitim gördüğünü bildirerek, orduyu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) modeline uygun olarak yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Hasanov, Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan ordusunun, Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğinde 44 gün içinde Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini ve toprak bütünlüğünü temin ettiğini hatırlatan Hasanov, "Bu 44 günde Türkiye'nin siyasi ve askeri yönetim kademesi daima Azerbaycan'ın yanında oldu. Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek gösterdiler. Dışarıdan yapılan diplomatik saldırıların önlenmesinde büyük destek sağladılar." dedi.

Hasanov, Azerbaycan ordusunun savaşta yüksek düzeyde profesyonellik sergilediğini belirterek, "Azerbaycan ordusundan birçok asker Türkiye'de eğitim aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biridir. Milletimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz birdir. Biz de bu şansı kullanarak TSK'nın tecrübesinden başarıyla faydalandık. Buna da devam ediyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla savaş sonuçlarını analiz ettik ve orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz." ifadesini kullanan Hasanov, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ordusu savaşta Türk üretimi modern silah, mühimmat ve mermiler de kullandı. Bu da çok önemli konudur. Türkiye savunma sanayii çok gelişti. Sadece SİHA'ları değil, Türk üretimi topları, füzeleri, tam isabet eden mermileri, İHA'lara karşı teçhizatları da kullandık. Tabii ki Bayraktar'ı da kullandık."

Akar'a ve diğer komutanlara Zafer Günü'nde Azerbaycan'da oldukları için teşekkür eden Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin ebedi olduğunu vurguladı.

Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu zafer, bizim birliğimizin zaferidir." sözlerini hatırlatarak, "Bu tüm Türk dünyasının zaferidir." dedi.

Türk basın mensuplarını da kutlayan Hasanov, Türkiye'ye savaştaki siyasi ve manevi desteğinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler : Zafer Günü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan ordusu Hasanov
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