Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.

Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

AZERBAYCAN BAŞSAVCILIĞINDAN KARABAĞ'DA ÖLEN RUS ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Öte yandan Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ'da antiterör operasyonu gerçekleştiren Azerbaycan askerlerinin, yasa dışı Ermeni güçlerin aracı zannederek ateş açtığı araçta bulunan 5 Rus askerinin yaşamının yitirdiğini, Ermeni güçlerin açtığı ateşte de 1 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Karabağ'da ölen Rus askerlerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"20 Eylül'de antiterör operasyonuna katılan bir grup Azerbaycan askeri, Terter ilinin Canyatak köyü kırsalında, Rus Barış Gücü askerlerini taşıyan bir araca, zorlu arazi koşulları, yağmur ve sis nedeniyle yasa dışı Ermeni güçlere ait araç zannederek ateş açmıştır. Olay sonucu, Rus Barış Gücü'nün 5 personeli hayatını kaybetmiştir.

Bunun dışında aynı gün ve aynı köyün arazisinde, Rus Barış Gücü'ne ait kamyona yasa dışı Ermeni güçlerce ateş açıldı. Olayda, Rus Barış Gücü personeli 1 asker öldü, 1 asker yaralandı."

HER İKİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Açıklamada, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Azerbaycan ve Rusya başsavcılarının telefon görüşmesi yaparak soruşturmanın kapsamlı ve yoğun temasta bulunularak yürütülmesi konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus Barış Gücü'nü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, sorumluların gereken cezayı alacağını, mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.