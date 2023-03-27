Azerbaycan ordusu Karabağ'da önlemleri arttırdı

Bakanlığın açıklamasında, Rus güçlerin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara Ermenistan'dan insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat nakliyesinin yoğunlaştığı, bu taşımaların özellikle gece ve sisli hava koşullarından yararlanılarak yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bazı dağlık ve kırsal arazilerdeki eski patikaları genişlettiği, çeşitli güzergahlarda yeni yollar inşa ettiği belirtildi.

Hankendi-Halfeli-Turşsu ve bu güzergahın kuzeyinden geçen Hankendi-Kosalar-Mirzeler-Turşsu yollarında Ermenilerin yaptığı inşaat ve iyileştirme çalışmalarının Azerbaycan ordusunun teknik gözetleme araçlarıyla kaydedildiği belirtilen açıklamada, bu yolların yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca mevzilerini güvence altına almak ve ikmal yapmak için kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafından bu konuda yapılan çok sayıda talep ve müzakerelere rağmen silah ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilerek, bu durum üzerine Laçın yolunun kuzeyindeki toprak yolların yasa dışı faaliyetler için kullanılması ve Ermenistan'dan silah ve mühimmat sevkiyatının engellenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun lokal önlemler aldığı kaydedildi.

ERMENİ GÜÇLERİNİN MEVZİ ÇALIŞMASI, AZERBAYCAN BİRLİKLERİNCE ÖNLENDİ

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli ilinin Yukarı Veyselli köyü yönünde Ermeni güçlerin mevzi için yaptığı kazı çalışmasının Azerbaycan birliklerince önlendiği bildirildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde ise Azerbaycan ordusunun Karabağ'da, Rus unsurların kontrolündeki arazilerde yer alan bazı toprak yollarda kontrol noktaları kurduğu öne sürüldü.

RUSYA, KRİZİN TIRMANMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da krizin tırmanmasını önlemek için çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan topraklarında Ermeni güçlerce yasa dışı faaliyetler ve provokasyonlar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için Laçın yolunun son noktasında, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında kontrol noktasının kurulmasının gerektiği vurgulandı.