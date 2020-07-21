Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
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