Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.
Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.
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