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29 Eylül 2020 Salı 10:56:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 11:24:00

Azerbaycan ordusu duyurdu: Ermenistan ordusunun piyade alayı darmadağın edildi

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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Albay Vagif Dergahlı, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

ERMENİ GÜÇLER AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

4 TANK DAHA İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sabah 07.00 ile 08.00 arasında cephe hattının Fuzuli-Cebrail istikametinde Ermeni ordusuna ait 4 tankın daha Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği ve çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

ERMENİSTAN PROVOKASYONLARINA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Azerbaycan’ın Daşkesen ilinin 29 Eylül yerel saatle 07.30’dan itibaren Ermeniler tarafından toplarla ateş açıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Azerbaycan Ordusu tarafından olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

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