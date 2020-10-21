Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.