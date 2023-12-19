Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı
Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA'larla tatbikat yaptı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında havalanan Bayraktar TB2 SİHA'ların belirlenen güzergahlarda havadan keşif yaptığı ve tespit edilen temsili düşman hedeflerinin nokta atışıyla imha edildiği belirtildi.
Bakanlık tatbikatın görüntülerini de paylaştı.
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