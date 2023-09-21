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21 Eylül 2023 Perşembe 18:15:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 18:15:00

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak

Kaynak: AA

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Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yevlah'ta Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan ile Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezinin Rus tarafının komutanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un katıldığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği bildirildi.

Azerbaycan anayasası ve kanunları esas alınarak Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının yeniden kurulumu ve faaliyetlerin organizasyonu konularının konuşulduğu görüşmede Memmedov'un, Azerbaycan tarafının yeniden entegrasyon planlarını takdim ettiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sonrasında açıklanan bildirideki hususların bir an önce hayata geçirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, Ermeni temsilcilerin yakıt ve gıda isteklerinin olumlu karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için kısa zamanda yakıt ve insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldı.

ERMENİ SİLAHLI GÜÇLER SİLAH BIRAKMIŞTI

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.

Etiketler : azerbaycan karabağ ermeni yakıt gıda
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