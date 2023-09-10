VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, G20'nin kapanış oturumuna katıldı
Taciz ateşi açan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıldılar
10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı
E-postalara emojiyle tepki verilecek
10 Eylül 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 10:00:00

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni nüfusa Rus gıda yardımı sevkiyatı ayrı bir anlaşmadır

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, X sosyal medya hesabı üzerinden uluslararası gazetecilerden gelen pek çok soruya cevap vermek için açıklama yaptığını belirtti.

Rusya Kızılhaçının inisiyatifindeki gıda kargosunun, 10 Eylül'de Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Askeran yolu üzerinden Hankendi'ne doğru gideceğini aktaran Hacıyev, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 1 Eylül'de "iyi niyet jesti" olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılmasına rıza gösterdiğine dikkat çeken Hacıyev, Karabağ'daki yasa dışı rejimin bunu reddettiğini dile getirdi.

Hacıyev, Laçın kontrol noktasında Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Karabağ'daki sözde rejimin sözde seçimlerini "sahte ve uydurma" olarak nitelendirerek eleştiren Hacıyev, "Yasa dışı kukla rejimin tasfiye edilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Karabağ'ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yolu budur." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'da Karabağ'daki sözde rejim kaynaklı çıkan haberlerde, Rus gıda yardımının Ağdam yolu üzerinden bölgeye ulaşacağı ve aynı zamanda Laçın koridoru boyunca insani yardım geçişinin yeniden sağlamak için anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Etiketler : azerbaycan karabağ ermenistan rusya
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Barbie stili

Barbie stili
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX