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28 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 17:15:00

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenileri kayıt altına alacak

Kaynak: AA

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Azerbaycan devleti, ülkeye entegre şekilde yaşamak isteyen Ermeni sakinler için kayıt süreci başlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin, sürdürülebilir entegrasyonu ve devletin korumasından yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubuna, bu kişilerin hukuki durumlarının tespiti için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların kayıt altına alınmasının planlandığı belirtildi.

Başvuru ve kayıt sürecinin, Devlet Göç Dairesince bu amaçla oluşturulan özel bir portal aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirileceği, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin gönüllü şekilde ön kayıt yaptırabileceği kaydedildi.

AZERBAYCAN'IN ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, devletin, Ermeni nüfusu ülkeye entegre etmeyi amaçladığını, isteyenlerin vatandaşlığı kabul ederek Azerbaycan toplumunun parçası olabileceğini açıklamıştı.

Etiketler : azerbaycan kayıt ermeniler için entegrasyon
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