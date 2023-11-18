Azerbaycan ile Ermenistan anlaştı

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18 Kasım 2023 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 14:44:00

Azerbaycan ile Ermenistan barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştı

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Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış antlaşmasının ilkeleri üzerinde anlaştığını duyurdu. TASS haberini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırdı.

Rus resmi haber ajansı TASS, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşması görüşmelerine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dayandırılan haberde taraflar barış antlaşmasının temel ülkeleri üzerinde anlaştı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan barış antlaşması nikol paşinyan
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