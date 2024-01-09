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09 Ocak 2024 Salı 16:02:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 16:02:00

Azerbaycan ile BAE anlaştı

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Azerbaycan temasları kapsamında, iki ülke arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak için başkent Bakü'ye gelen Al Nahyan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Aliyev, Al Nahyan'ı törenle karşıladı, liderler ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Heyetler arası görüşme sonrasında Azerbaycan ile BAE arasında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ayrıca ilgili bakanlarca Azerbaycan ile BAE arasında maliye, çevre, eğitim, elektrik iletimi ve yeşil enerji yatırımları hususunda anlaşma ve protokollere imza atıldı.

Al Nahyan'a Azerbaycan temaslarında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da eşlik etti. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın oğlu Hamdan bin Muhammed Al Nahyan da ziyarette hazır bulundu.

Etiketler : BAE-Azerbaycan Stratejik Ortaklık Muhammed bin Zayid Al Nahyan
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