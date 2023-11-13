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13 Kasım 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:38:00

Azerbaycan, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesini kınadı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Ermenistan ve Fransa'nın, bölgedeki silahlanma politikasına son vermesi, bu ülkelerin bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerektiğini" bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa'nın Ermenistan'a silah göndermesine ilişkin, "Ermenistan ve Fransa'nın, bölgedeki silahlanma politikasına son vermesi, bu ülkelerin bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerektiğini" bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'nın Ermenistan'a saldırı özelliğine sahip Bastion zırhlı personel taşıyıcı göndermesini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın bu adımının bölgedeki durumu gerginleştireceğini belirten Hacızade, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Fransa, bölgedeki silahlanma politikasına son vermelidir. Bu ülkelerin, bölgede barış ve işbirliğinden başka alternatif olmadığını artık anlamaları gerekiyor."

Hacızade, uluslararası topluma, Ermenistan'ı silahlandırmaktan kaçınma, bu tür gayrimeşru faaliyetleri durdurma ve kınama çağırısında bulundu.

Ekimde Fransa ile Ermenistan arasında silah satışı ve askeri yardım hususunda anlaşma imzalanmıştı.

Sosyal medya sitelerinde, Ermenistan'a Bastion zırhlı personel taşıyıcıların sevkine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Etiketler : azerbaycan fransa ermenistan silah
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