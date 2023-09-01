Azerbaycan: Ermenistan, bölgedeki durumu gerginleştiriyor
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açarak bölgedeki durumu gerginleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun, Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer yönündeki mevzilerine farklı kalibreli silahlar, havan topları, toplar ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.
Açıklamada, Ermenistan'ın bu saldırıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği kaydedildi.
Ermenistan ordusunun belirtilen bölgeye ek savaş ekipmanı ve personel sevk ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Ermenistan tarafının daha fazla provokasyona zemin hazırlamak amacıyla dezenformasyonla uluslararası toplumda yanlış kanaat oluşturmaya çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, oluşan gerginlik ve sonuçlarından dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.
Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Ermenistan'ın saldırılarını kınadı.
Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan tarafından ülke içinde gergin siyasi ve sosyal durumdan dikkati başka yöne çekmek, aynı zamanda uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür eylemler, uluslararası toplum tarafından kesinlikle reddedilmeli ve kınanmalıdır." ifadeleri yer aldı.
Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 3 Azerbaycan askeri yaralanmış, Azerbaycan ordusu misillemede bulunmuştu. Ermenistan basınında çatışmada 2 Ermeni askerin hayatını kaybettiği yönünde haberler yayımlanmıştı.
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