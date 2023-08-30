Azerbaycan Dışişleri Bakanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Bugün, kardeş Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki azmi ve kahramanlığıyla elde edilen şanlı zaferin tecessümü olan Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle tebriklerimi iletiyor, şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu gün, qardaş Türkiyənin İstiqlal Savaşındakı əzm və qəhrəmanlığı ilə əldə edilmiş şanlı qələbəsinin təcəssümü olan Zəfər Bayramının 101-ci ildönümü qeyd olunur.



Bu münasibətlə təbriklərimi çatdırır, şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini dərin ehtiramla anıram.@HakanFidan https://t.co/rYkEDdd63v — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) August 30, 2023

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, "Kardeş Türkiye tarihinin şanlı sayfalarından biri olan, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde bu zaferin mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.