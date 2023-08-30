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30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00:00

Azerbaycan Dışişleri Bakanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Kaynak: TRT Haber

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Bugün, kardeş Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki azmi ve kahramanlığıyla elde edilen şanlı zaferin tecessümü olan Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlanıyor. Bu vesileyle tebriklerimi iletiyor, şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, "Kardeş Türkiye tarihinin şanlı sayfalarından biri olan, Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünde bu zaferin mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Etiketler : azerbaycan ceyhun bayramov 30 ağustos zafer bayramı türk silahlı kuvvetleri günü
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