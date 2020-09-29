Azerbaycan Cumhurbaşkanı: Türkiye çatışmalarda taraf değil
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev; "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok, görev yapan F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: '' Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmada taraf değil, Karabağ'da F-16'ların konuşlandığı iddiası gerçek dışı'' dedi.
Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaşadığı çatışmada Türkiye'nin taraf olmadığını belirten Aliyev, "Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" dedi.
"DAĞLIK KARABAĞ'DA SURİYELİ SAVAŞÇI YOK"
Dağlık Karabağ'da görev yapan F-16 uçağının bulunmadığını dile getiren Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok" dedi.
Öte taraftan Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor." mesajını verdi.
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