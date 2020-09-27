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27 Eylül 2020 Pazar 12:53:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 12:53:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Ermenistan'ın saldırısı hukuk ihlalidir

Kaynak: AA

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Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkati çeken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Hacıyev, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hacıyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığının da belirttiği gibi Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu kaydetti.

Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırının kasıtlı olduğunu belirten Hacıyev, siviller ve askerlerden hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın kasıtlı olarak Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarının 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, sivillerin güvenliğini sağlamak ve Ermenistan'ın yeni bir saldırısını engellemek için karşı saldırı tedbirleri aldığını vurguladı.

Hacıyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplumu Ermenistan'ın yeni bir saldırı ve savaş hazırlığında olduğu konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği ifade edilmişti.

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtilmişti.

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